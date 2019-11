"Verslaving is een ziekte, het is belangrijk om dat te zeggen, waarbij het in de hersenen misloopt. Het beloningssysteem geraakt helemaal ontregeld door dagenlang of jarenlang gebruik van alcohol of drugs."

"Dat systeem is een belangrijk mechanisme dat instaat voor onze overleving. Het is een soort thermostaat die zegt dat je nu moet eten of dat je moet stoppen met eten. Het is ook erg gericht op genot en verzadiging die je ervaart."