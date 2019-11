Algemeen directeur Kazerne Dossin Christophe Busch stapt op: "Bestuur perkte ruimte tot verbinding in"

"Kazerne Dossin is voor mij een intense plaats van herinneringen en herdenking", schrijft Busch in het persbericht waarin hij zelf zijn vertrek aankondigt. "Om als samenleving in het reine te komen met een beladen verleden zoals de Holocaust is het cruciaal dit verleden te erkennen, te analyseren, te verwerken en somtijds zelfs ondraaglijke aspecten ervan te vergeten. Dit proces omvat een voortdurend zoeken naar evenwichten en blijven investeren in een constructieve dialoog. Cruciaal hiervoor is een open ruimte om vanuit multiperspectiviteit en verbondenheid het pijnlijke verleden en moeilijke heden aan te pakken. Een open ruimte waar empathie, mededogen, analyse en actiegerichtheid elkaar kunnen versterken."