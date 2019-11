Allemaal Amerikaan: oog in oog met Todd Whitman

Hij is 39 jaar en woont in een buitenwijk van Cleveland, Ohio. Maak kennis met Todd Whitman. Todd heeft een zwaar en bewogen leven geleid. Hij was verslaafd aan alchol en pillen tussen zijn elfde en zijn 35ste. Hij dealde, pleegde overvallen en diefstallen, en hij bedreigde mensen met zijn geweer en zijn vuisten. Hij zat alles samen vijf en een half jaar in de gevangenis.

Todd is nu sous-chef in een uitstekend Frans restaurant. Hij kickte vier jaar geleden af van de drugs en volgde lessen in het culinaire instituut van Cleveland. Ik ontmoette hem in de keuken van Sérénité, een toprestaurant in het plaatsje Medina in Ohio. In dat restaurant werken alleen maar mensen die in rehab zijn, afgekickt zijn van hun drugverslaving. Ook de baas van Sérénité is een ex-gevangene en ex-verslaafde.

Todd is ook vader van acht kinderen. De oudste is 20, de jongste is twee en een half jaar. Todd zegt dat vooral zijn oudste kinderen enorm hebben geleden onder zijn drugverslaving en verschillende verblijven in de gevangenis. Hij probeert het sinds een jaar of vier goed te maken, zegt hij.

Zowel hij als de moeder van zijn kinderen zaten aan de drugs, maar ze zijn allebei clean nu. Ze hebben eindelijk een fijn huis, Todd heeft een stabiele baan en een auto van het werk. Het gaat stukken beter.

Hij wil een betere toekomst voor zijn kinderen. Zelf komt hij uit een disfunctioneel gezin met 11 kinderen. Zijn vader en moeder hebben zich alletwee dood gedronken. Todd groeide op in bars, zonder structuur, zonder toekomstperspectief. Dat wil hij nu voor zijn nageslacht anders doen.

Het is onvoorstelbaar dat Todd uit zijn uitzichtloze ellende is geraakt. Wonderlijk hoe hij na een leven van drugs en misdaad opnieuw op het rechte pad is gekomen. Maak kennis met zijn moed. Oog in oog met Todd Whitman.

