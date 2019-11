Bedrijf uit Lokeren verwijdert giftige looddeeltjes in Parijs na brand Notre Dame

Bij de verwoestende brand van de Notre Dame in Parijs, is heel wat lood vrijgekomen. Hevadex uit Lokeren helpt bij de heropbouw van de Notre Dame door die giftige looddeeltjes te verwijderen met een speciale verf.

Kans op loodvergiftiging

In het dak van de Notre Dame zit meer dan 400 ton lood. Bij de brand in april kwamen heel wat looddeeltjes vrij die zich verspreidden in de straten en pleinen rondom de kathedraal. De looddeeltjes zijn giftig en kunnen leiden tot loodvergiftiging, zegt Herman van Damme van Hevadex: "Verschillende gebouwen en scholen waren ook bevuild en moesten daardoor ontruimd worden, want ze zijn heel gevaarlijk voor de mens."

Speciale verf

Hevadex uit Lokeren is gespecialiseerd in het maken van verf met bepaalde toepassingen. Zo maakt het bedrijf verf die gebruikt wordt om roet te verwijderen: "Stel dat er een brand is in een gebouw, dan zijn alle muren zwart. Dan breng je die verf aan op de muur en laat je het drogen. Daarna kan je de verf van de muur halen als een folie en is die muur proper. En dat is de verf die we ook gebruikt hebben in Parijs." Dankzij de 'verf' kunnen de looddeeltjes niet meer verspreid worden door wind en regen.

Nu nog de kerk

Voor de herstellingswerken aan de kathedraal konden beginnen, moesten eerst de looddeeltjes verwijderd worden. "Het plein is nu volledig gereinigd, dat hebben we in augustus en september gedaan, nu moeten we nog afwachten of we ook de binnenkant van de kerk mogen reinigen. Maar eerst moeten er stabiliteitswerken gebeuren in de kerk."

Lokeren helpt zo mee aan de heropbouw van de Notre Dame en het giftige lood komt zo niet in de natuur terecht.