Bemanningslid van vrachtschip overleden na val in Boudewijnkanaal

De schipper merkte rond 6.30 uur dat twee bemanningsleden niet aan boord waren. Een van hen zag hij tussen wal en schip in het water liggen. De hulpdiensten konden de 63-jarige Nederlander relatief snel uit het Boudewijnkanaal halen. Het slachtoffer werd gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Voor het tweede bemanningslid kwam alle hulp te laat. Over zijn identiteit en de nationaliteit kan het parket voorlopig nog geen uitspraken doen. "De precieze omstandigheden worden nog onderzocht", zegt procureur Frank Demeester.

Het parket onderzoekt dus hoe de twee in het water zijn beland. Volgens schippers is van wal aan boord gaan altijd riskant omdat het schip niet altijd stabiel ligt. Bovendien kan een stalen boot bij regenweer behoorlijk glad zijn. Dat twee bemanningsleden tegelijk in het water vallen is zeer uitzonderlijk.