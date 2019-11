Ben Weyts: "N-VA is altijd duidelijk geweest over wat we federaal willen, andere partijen moeten ook duidelijk zijn"

"In een normale wereld zet je de twee winnaars of de twee grootste partijen langs beide zijden aan tafel om de regering te vormen, maar dit is geen normale wereld, dit is België", aldus Weyts. "De PS heeft een uitgesproken links sociaal-economisch programma, waarbij de sociale uitgaven verhogen. Maar we zitten met gaten in de begroting, iemand zal dat moeten betalen. Die iemand is de werkende mens, en die woont in Vlaanderen."