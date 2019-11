Bevers gespot in natuurgebied Honegem-Solegem

Er zitten bevers in het natuurgebied Honegem-Solegem. Dat wil zeggen dat de dieren hun territorium uitbreiden, want normaal blijven ze in het gebied Beneden-Dender, tussen Aalst en Dendermonde. Daar leven ze in de valleien van grote rivieren. Maar nu raken hun leefgebieden overbevolkt en moeten de jonge bevers op zoek naar een ander gebied.

Overstromingsgevaar

“Bevers houden van diep water, maar het water in Honegem-Solegem is maar 30 centimeter hoog”, vertelt Rik De Baere van het natuurgebied. Het is dus niet zeker of de bevers er gaan kunnen blijven. “De kans is groot dat de bevers dammen gaan maken om het waterpeil op te trekken. Als dat gebeurt, zullen we goed moeten overleggen met de waterbeheerder wat we gaan doen om de risico’s op overstromingen door beverdammen te voorkomen.” Natuurpunt vond alvast eerste knaagsporen in het natuurgebied die wijzen op het aanmaken van een dam.

Natuurpunt roept iedereen op om de bevers zoveel mogelijk rust te gunnen en hen zeker niet te bestrijden.