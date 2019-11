Billie Eilish, Liam Gallagher en Martin Garrix in de prijzen op MTV European Music Awards

Een bont allegaartje aan artiesten verzamelde zich gisteravond in de Spaanse stad Sevilla voor de uitreiking van de MTV European Music Awards. Belangrijkste winnaars waren de Amerikaanse zangeres Halsey en de 17-jarige Amerikaanse sensatie Billie Eilish. Halsey ("Graveyard", "Him and I", "Bad at love") sleepte onder meer de prijs voor beste pop in de wacht. Billie Eilish won de award voor beste song voor "Bad guy".