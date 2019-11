Bouwmaterialenbedrijf uit Sint-Niklaas veroordeeld voor slecht beheer asbeststort

SVK uit Sint-Niklaas is door de rechtbank van Dendermonde over de hele lijn schuldig bevonden aan een reeks inbreuken op de asbestwetgeving. Het bouwmaterialenbedrijf heeft jarenlang zijn stortplaats voor asbest aan de Langhalsbeekstraat niet goed afgedekt. Daardoor zijn er stofdeeltjes vrijgekomen wat gevaarlijk was voor de gezondheid van omwonenden. De zaakvoerder heeft een boete gekregen van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het bedrijf zelf moet 32.000 euro betalen, ook de helft met uitstel.

Buurtbewoners en leden van het actiecomité Asbeststort Dicht stelden zich burgerlijke partij en kunnen door het vonnis medische kosten recupereren bij het bouwmaterialenbedrijf als ze later ziek zouden worden door asbest.