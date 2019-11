Braziliaanse president Bolsonaro over olievervuiling op stranden: "Het ergste moet nog komen"

Eerder zei de president al dat het over een criminele daad zou kunnen gaan. Hij wees een Grieks bedrijf aan als schuldige. Volgens de Braziliaanse politie zou een tanker van het Griekse bedrijf Delta Tankers ltd de Venezolaanse olie vervoerd hebben naar Maleisië. De tanker zou het enige schip zijn dat rond de tijd van het lek in de buurt was.

Dat bedrijf ontkent dat het verantwoordelijk is voor de vervuiling. In een persbericht heeft het bekend gemaakt dat er geen enkel bewijs is gevonden op camerabeelden of sensoren aanwezig op het schip, dat de tanker gestopt zou zijn, dat er een lek was geweest of een mislukte olietransfer met een ander schip. De tanker zou ook niet van zijn koers zijn afgeweken, en de volledige lading olie afgezet hebben op zijn bestemming in Maleisië.