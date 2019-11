"Breng die klok terug naar Sint-Jan!": penningmeester doet oproep aan klokkendief in Ieper

De klok van Sint-Jan heeft een tijd in de toren gehangen, maar wordt sinds 2011 in de kerk tentoongesteld in een houten constructie. Een klokkenstoel, zo noemt men dat. Waarschijnlijk gebeurde de diefstal op 31 oktober.

Klok met onwaarschijnlijk levensverhaal.

Jenny Vandenbulcke is penningmeester van de kerkfabriek van Sint-Jan. Ze schreef een boek over acht eeuwen Sint-Jan en kent de geschiedenis van de klok als geen ander. Die laat zich lezen als een spannende roman.

De klok is gegoten in 1728 voor een kapelletje in Saint-Yvon. Dat is een gehucht tussen Ploegsteert en Waasten. Het kapelletje verdween tijdens de Franse revolutie. Maar de klok dook opnieuw op tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze zat in een pakket dat door een Canadese soldaat ter bewaring werd afgegeven bij een Londenaar. De Canadees bracht bij de Londenaar zijn verlofdagen door. Hij sneuvelde aan het front.

Pakket met onverwachte inhoud

Toen de Londenaar het pak opende vond hij de klok die via de Belgische ambassade terug naar Sint-Jan werd gestuurd. Op de klok stond een opschrift dat verwees naar Saint-Yvon. Het werd verkeerdelijk als Saint-Jean gelezen. De Duitsers lieten de klok hangen in de Tweede Wereldoorlog omdat hij een grote kunsthistorische waarde had. Nu is ze dus gestolen. Jenny Vandenbulcke deed op Radio 2 een oproep aan de dief om de klok zeker niet te smelten voor het brons. En hem terug te brengen.