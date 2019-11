Lobbywerk in de politiek: hoe het sluwe schaap de grote wolf in maatpak te slim af kan zijn 

Het is in dit verband nuttig om eerst na te gaan wat beleidsmakers uitdrukkelijk in beweging brengt. In essentie gaat het om drie dingen, in willekeurige volgorde: werkgelegenheid, budget en politieke relevantie. Het spreekt vanzelf dat belangen verdedigd door bedrijven die in ons land vele honderden of duizenden jobs vertegenwoordigen aandachtig beluisterd worden.