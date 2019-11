"De koning zit met de handen in het haar": hoe moet het nu verder met de federale regeringsvorming?

Ruim 160 dagen na de verkiezingen en er is nog steeds geen zicht op een nieuwe federale regering. De opdracht van de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) liep vandaag na een maand werken in principe af, maar vooruitgang is er niet geboekt. Verwacht werd dat de koning hen van hun opdracht ging ontheffen, maar Filip houdt die beslissing nog in beraad en is een consultatieronde gestart. Wat zijn de opties?