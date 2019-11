De laatste vlucht: piloten "tekenen" Boeing 747 in de lucht

Gedurende 48 jaar had de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al Boeing 747-modellen in haar vloot. Ze vervangt die toestellen nu door de Boeing 787-9 Dreamliner. Gisteren vloog El Al voor de allerlaatste keer met een 747. Het toestel, een Boeing 747-400, met vluchtnummer LY1747, was opgestegen in Rome, in Italië, en had als eindbestemming Tel Aviv, in Israel.

Voor de laatste vlucht had de bemanning van El Al zich uitgedost in de oranje uniformen van weleer. Maar dat was niet het enige eerbetoon aan de Boeing 747. De piloten hadden ook een staaltje luchtkunst in petto: ze wilden aan het einde van de vlucht de contouren van hun toestel in de lucht tekenen.

