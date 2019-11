De parachutemoord, het proces waarover iedereen een mening had: waar ging het nu weer over? 

Bovendien pleit er nog meer in het nadeel van Clottemans: zo had zij, net voor ze verhoord zou worden, het gesaboteerde stuk van Van Dorens parachute teruggevonden. Naar eigen zeggen was ze verdwaald op weg naar de politie, en zag ze plots het stuk van de parachute hoog in een boom hangen. Een weinig geloofwaardige verklaring, vindt het assisenhof, aangezien ze de omgeving wel degelijk goed kende. En dan zijn er nog de anonieme brief en de anonieme telefoontjes van Clottemans naar Els Van Doren en hun gemeenschappelijke minnaar, het feit dat ze plots opdook bij het koppel, een week voor de moord, en het feit dat ze al leek te weten dat Van Doren dood was, nog voor dat bekend werd gemaakt.