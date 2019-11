Dievenbende teistert Koningshooikt: 20-tal meldingen van inbraak afgelopen weekend

"Wij hebben tijdens het verlengd weekend een twintigtal meldingen binnengekregen van inbraken in Koningshooikt. Het gaat over één bende die telkens tijdens de vooravond toesloeg wanneer mensen niet thuis waren", zegt Magali Derboven van de lokale politie van Lier in 'Start Je Dag'. "De bende ging daarbij nogal bruut te werk en is op verschillende manieren in huizen binnengedrongen. De dieven hebben vooral geld en juwelen buitgemaakt. Zaterdag zaten we hen op de hielen en konden we de bende bijna vatten maar dat is helaas niet gelukt. We zijn intussen een sporenonderzoek gestart."

Tuinhuis op slot

De politie van Lier raadt buurtbewoners aan om deze week extra waakzaam te zijn. "Wij gaan de politiecontroles in de wijken opvoeren en vragen burgers om verdachte zaken snel te melden. Inbrekers hebben maar een paar minuten in je huis nodig dus hoe sneller onze agenten ter plaatse zijn, hoe beter", zegt politiewoordvoerster Derboven. "Nog een laatste tip. Doe je tuinhuis ook goed op slot zodat dieven geen ladders of ander materiaal kunnen gebruiken om vlotter in te breken."