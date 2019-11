Sabotage in kerncentrale Doel in 2014 lijkt goed voorbereid: tot 2 keer toe was er een voorafgaand incident

Vijf jaar later is er nog altijd geen verdachte in het vizier. In het gerechtelijke programma "Faroek" op VTM doen de politie en het gerecht daarom morgenavond een oproep, meldt VTM Nieuws vanavond. Daarbij zullen ze ook een robotfoto van een mogelijke verdachte of betrokkene verspreiden.

Volgens presentator Faroek Özgünes is de zaak initieel opgestart als een terreuraanslag, maar gaan de onderzoekers nu uit van een sabotagedaad gepleegd door een werknemer of door iemand die toegang had tot de machinekamer.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: