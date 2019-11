Doordoener, go-knar of herfstbloeier? Wat wordt het nieuwe woord voor "actieve oudere"?

Na een eerste oproep op de radio kwamen meer dan 500 inzendingen binnen. Daaruit heeft VRT-taalraadsman Ruud Hendrickx een lijstje van tien gemaakt. U kunt hier uw stem uitbrengen en het resultaat wordt nu vrijdag bekendgemaakt.

Of het nieuwe woord in de dikke Van Dale raakt, hangt af van hoe vaak het wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de krant of op sociale media, zegt Ruud Hendrickx nog.

Dit zijn de tien mogelijkheden: