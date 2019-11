Van "averechts effect" tot "zeker niet verkeerd": dit zeggen experts over een taalbad voor kleuters met taalachterstand

Professor Van Avermaet pleit ervoor om kinderen met een taalachterstand te ondersteunen in de reguliere klas, samen met de taalsterke kinderen, in plaats van om een apart taalbad te voorzien. "Een zorgleerkracht kan dan bijvoorbeeld mee in de klas ondersteuning bieden en de leerlingen eventjes apart nemen. Maar systematisch die kinderen apart zetten, daar is geen onderzoeksevidentie voor."

Die visie wordt niet volledig gedeeld door professor Wim Van den Broeck. "Te vrijblijvend", klinkt het. "Het gaat hier om de manier waarop je het best een tweede taal verwerft. We weten allemaal dat dat moeite kost. Intensieve instructie kan dan echt wel het verschil maken. Als er echt een forse taalachterstand is, moet je daar intensief durven op inzetten en dan zijn die afzonderlijke taalklassen zeker niet verkeerd. In Nederland doet men dat en rapporten tonen aan dat dat werkt."

