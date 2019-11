Koning Filip houdt beslissing over preformateurs in beraad en consulteert Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA)

De preformateurs kregen een maand de tijd. Hun preformatie moest de aanloop zijn naar de eigenlijke formatie, de definitieve vorming van de volgende federale regering. Maar het water tussen de N-VA en de PS blijft duidelijk te diep, de preformateurs konden daar tot nu niet genoeg verandering in brengen. Vandaag moesten Bourgeois en Demotte verslag uitbrengen bij de koning, nadien liet het Paleis weten dat koning Filip zijn beslissing over de preformateurs in beraad houdt. De preformateurs zijn dus nog niet van hun taak ontheven.

En zo zijn we ruim 160 dagen na de verkiezingen in een soort van post-preformatie terechtgekomen. Het is niet duidelijk wat er nu precies moet gebeuren. Koning Filip gaat in elk geval een consultatieronde organiseren om te kijken hoe de federale formatie nu verder moet verlopen. PS-voorzitter Paul Magnette is intussen al op audiëntie geweest bij de koning, ook N-VA-voorzitter Bart De Wever is bij de koning geweest.

Morgenochtend is het de beurt aan Sophie Wilmès (MR), Gwendolyn Rutten (Open VLD) en John Crombez (SP.A).