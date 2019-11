40 jaar na gijzeling van Amerikaanse diplomaten in Teheran: Iran viert met nationale betoging

Op 4 november 1979, gisteren precies 40 jaar geleden, vielen Iraanse studenten de Amerikaanse ambassade in Teheran binnen. De actie vond plaats kort nadat de verbannen sjah toegang tot de VS had gekregen om zich medisch te laten behandelen. Bij de inval konden islamitische militanten de 52 aanwezige Amerikaanse diplomaten en burgers gijzelen.

De VS reageerde op de gijzelneming met talloze sancties, zoals het bevriezen van Iraanse banktegoeden en de sluiting van de Iraanse ambassade. In april 1980 kwamen 8 Amerikaanse militairen om het leven toen een reddingsoperatie dramatisch afliep. 6 andere Amerikaanse diplomaten die zich toevallig in de Canadese en Zwitserse ambassades in Teheran bevonden, konden wel nog worden bevrijd dankzij een ingenieuze list waarbij ze vermomd als filmploeg het land konden ontvluchten. In 2012 verfilmde Ben Affleck de hele operatie in het Oscarwinnende Argo.

Aanvankelijk eiste het Iraanse regime de uitlevering van de sjah voor de vrijlating van de gijzelaars. Toen de sjah in juli 1980 stierf, eisten ze het fortuin van de sjah en de bevroren banktegoeden in de VS op. De VS zou hier maar gedeeltelijk op ingaan. Op 20 januari 1981 werden de gijzelaars vrijgelaten na 444 dagen in gevangenschap te hebben geleefd. Iran stelde de vrijlating voor als een grote overwinning op de VS.

