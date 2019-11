"Helm op, fluo top": verkeersactie beloont jonge fietsers die helm en fluohesje dragen

Op de eerste schooldag na de herfstvakantie is het hoog tijd om op de gevaren in het verkeer te wijzen. Dat doet de campagne "Helm op, fluo top" door kinderen in het zonnetje te zetten die zich van die gevaren bewust zijn. Als ze met de fiets of te voet naar school komen, zijn ze extra kwetsbaar. Vanmorgen kregen de leerlingen met een fluohesje of een fietshelm een stickertje opgekleefd. De actie is aan haar vijfde editie toe, en deze school in Vilvoorde neemt eraan deel.