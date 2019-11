Opnieuw 19,5 op 20 voor Hof van Cleve en Bon-Bon in Gault&Millau: hoe scoren toprestaurants in uw buurt? 

Meer dan 1.300 restaurants in België en Luxemburg werden bezocht en beoordeeld, 1.262 haalden de gids. De gastronomische gids telt niet minder dan 130 nieuwe adressen, terwijl er ook 190 verdwenen zijn, vaak door sluiting.

De meest begeerde titel is toch wel de uitreiking van de chef van het jaar. Bert Meewis van restaurant Slagmolen in Oudsbergen in Limburg mag zich een jaar lang chef van het jaar noemen. Bon-Bon uit Sint-Pieters-Woluwe van chef Christophe Hardiquest en Hof van Cleve uit Kruisem van Peter Goossens behouden hun topscore van 19,5 op 20. Het Hof van Cleve krijgt als extra ook nog eens 5 gouden koksmutsen. Het restaurant staat al 17 jaar aan de top.

De restaurantgids zet ook jong talent in de kijker. Zo is Glenn Verhasselt van restaurant Sir Kwinten in Lennik (Vlaams-Brabant) de jonge chef van het jaar. Restaurant Hoeve De Bies uit Voeren (Limburg) is de ontdekking en restaurant August in Antwerpen de nieuwkomer van het jaar.