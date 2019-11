Ingerukt mars: valse Amerikaanse soldaten niet meer welkom bij Checkpoint Charlie in Berlijn

Over enkele dagen is het 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. De muur stond tussen West- en Oost-Berlijn van 1961 tot 1989. De zone rond Checkpoint Charlie is nu toeristengebied, met veel souvenirwinkeltjes en fastfoodtenten. Volgens critici lijkt het wel een soort poppenkast of pretpark.

Berlijn wil de historische resten nu gepaster in beeld brengen en daar horen de acteurs niet in thuis. De hele zone zal worden heraangelegd met een museum van de Koude Oorlog en sociale huisvesting.