Johan De Boose en Herman De Dijn schrijven beste spirituele en christelijke boek

Op de Boekenbeurs in Antwerpen zijn de jaarlijkse prijzen voor spirituele en christelijke boeken uitgereikt. De roman "Het vloekhout" van Johan De Boose is bekroond met de prijs voor het spirituele boek. Het boek haalde eerder al de shortlist van de Libris Literatuur Prijs.

Het "vloekhout" uit de titel is een stuk hout van een boom uit Palestina dat een reis van 2000 jaar in de geschiedenis maakt, "waarbij het in vele landen, culturen, situaties terechtkomt en tegelijk zelf reflecteert over wat het beleeft. Soms begripvol, soms bescheiden, soms angstig, soms tevreden met zichzelf. Stilistisch uitgepuurd, altijd met diepgang, nooit zonder lichte ironie. Een roman die het hele leven beslaat," volgens de jury.