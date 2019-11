Katoen Natie zorgt voor 75 nieuwe jobs in Beringen

Op termijn kunnen er nog jobs bijkomen, want Katoen Natie heeft al een vergunning op zak om nog eens zoveel magazijnen en kantoren bij te bouwen lang de Industrieweg in Paal. In totaal gaat het om een investering van 40 miljoen euro. Katoen Natie werd opgericht in 1854, en was eerst een typisch havenbedrijf. Intussen is het wereldwijd actief in heel wat sectoren. Het wordt geleid door de bekende zakenman Fernand Huts.