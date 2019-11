Kringwinkels zamelen dekens in voor daklozen

De organisatie houdt de actie al verschillende jaren, en de nood aan dekens blijft elk jaar stijgen. “Binnen ons project werken verschillende mensen die op straat geleefd hebben. We weten uit hun verhalen hoe hard het leven op straat is,” zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkels ViTeS. “Als wij de daklozen een beetje kunnen helpen door het schenken van dekens dan doen we dat, zo simpel is het", zegt ze.



Meer minderjarige daklozen

Recent onderzoek toont aan dat het aantal daklozen in tien jaar tijd verviervougd is in Brussel. “We zijn geschrokken van deze cijfers. Ook het feit dat er meer en meer minderjarigen en meer meisjes op straat slapen, is verontrustend,” vult Ingrid De Roo aan. De problematiek beperkt zich niet langer tot de hoofdstad, weten ze bij ViTeS. “In heel ons werkingsgebied (Brussel en Vlaams-Brabant, met uitzondering van Hageland, red.) krijgen we aanvragen voor ondersteuning."

Veel dekens

Er zijn heel veel dekens nodig. Door de weersomstandigheden gaat een deken vaak niet langer mee dan één nacht. De kringwinkels zamelen de dekens in en schenken ze aan OCMW’s en hulporganisaties. “We starten nu met de inzameling zodat we klaar staan als de echte koude begint", zegt De Roo. Kringwinkel ViTeS doet daarmee een warme oproep aan iedereen. De organisatie komt de dekens gratis ophalen, of u kan ze ook zelf binnenbrengen in één van de 11 winkelpunten.