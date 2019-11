Seks, naaktfoto's (en misbruik) zijn "big business" op Snapchat: zo makkelijk wordt u geld afgetroggeld

Op Snapchat loggen elke dag 203 miljoen mensen in. We nemen zelf de proef op de som en maken het profiel aan van een jongen van 18. Vrijwel meteen krijgen we een vriendschapsverzoek van ene Anna. Anna zoekt een "sugar daddy" die haar rijk wil maken. Borsten en billen krijgen we er meteen bij. Twee minuten later maken we ook kennis met ene Kyra. Ze stuurt ook een vriendschapsverzoek en een berichtje. Er volgen ook borsten en billen. De twee dames maken duidelijk deel uit van een industrie die erg actief is op Snapchat: de porno-industrie.

Nochtans zegt Snapchat accounts die pornografische inhoud promoten, te verbieden. Anna en Kyra kiezen ervoor om geld te verdienen met hun lichaam. “Neem een premiumaccount en je krijgt veel meer te zien”, zegt ze. We krijgen weer billen en borsten. Ook Kyra lijkt op meer uit dan een goed gesprek. Een premiumaccount laat toe dat andere mensen moeten betalen voor je video's en het is duidelijk dat daar veel pornografische accounts tussenzitten. Je betaalt voor pikante foto's en video's. Maar de meeste -gewone- accounts op Snapchat zijn voor alle duidelijkheid gratis. Als we onze vriendschap met Kyra en Anna zouden voorzetten, dan weten we waar we aan toe zijn.