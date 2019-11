Limburg wil processierups met vijfjarenplan bestrijden

Het Provinciaal Natuurcentrum en de betrokken gemeenten gaan vijf jaar lang uittesten hoe de processierups het beste bestreden kan worden. "We gaan mezenkasten hangen om te kijken wat het oplevert en we gaan de bermen anders beheren", vertelt Luc Crèvecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum.

"We hebben gezien dat we veel meer natuurlijke vijanden hebben, als we onze bermen iets houtiger maken. Daarbuiten gaan we de Turkse poppenrover, een kever, uitzetten en terug in de natuur brengen in Vlaanderen."

Veel hinder

Voor september volgend jaar komen natuurlijk nog een lente en zomer. Om het aantal rupsen dan zo goed mogelijk in te dijken, gaan de gemeenten en het Provinciaal Natuurcentrum zo goed mogelijk gecoördineerd de rupsen bestrijden. De laatste jaren duikt de processierups steeds vaker op. Vorige lente en zomer was er veel hinder.