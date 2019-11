"Order!": Lindsay Hoyle is de nieuwe voorzitter van het Britse parlement

Hoyle is 62 en zit al meer dan 20 jaar in het Lagerhuis voor Labour, de partij die momenteel in de oppositie zit. Nu hij tot voorzitter is verkozen, wordt hij geacht "kleurloos" op te treden. "Ik zal neutraal zijn en ik zal transparant zijn", verklaarde hij na zijn verkiezing. "Dit huis zal veranderen, maar het zal ten goede veranderen."