Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) tijdelijk buiten strijd na opname in ontwenningskliniek

Antwerps schepen voor Sport, Diamant en Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) is opnieuw opgenomen in een ontwenningskliniek. Hij zal zich, net als in 2012 en 2017, laten behandelen voor zijn alcoholverslaving. Hoe zijn ambt in de tussentijd ingevuld wordt, is nog onduidelijk.