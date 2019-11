Paul Magnette (PS): "De stekker met de N-VA zat nooit in het stopcontact"

Op de vraag of de PS het stopcontact uit een regering met de N-VA trekt, deed Magnette vanavond een opvallende uitspraak in de studio van de RTBF: "De stekker met de N-VA zat nooit in het stopcontact." In "Terzake" klonk het even later iets anders. "We hebben met alle partijen gesproken, ook met de N-VA", zei hij daar. "We hebben veel vergaderingen gehad met de N-VA."