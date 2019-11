In cijfers: meer Belgen trouwden het voorbije jaar, aantal echtscheidingen blijft stabiel

Loopt het dan ook vaker mis met de relaties in ons land? Wel, het aantal echtscheidingen is in heel België in elk geval stabiel gebleven op zo'n 23.000 stuks. In Vlaanderen was er een lichte stijging, maar in Brussel en Wallonië daalde het aantal gebroken huwelijken. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal echtscheidingen in ons land in elk geval duidelijk gedaald, zo toont deze grafiek aan: