"Mijn dochter besefte niet hoe gevaarlijk ze bezig was op die rots"

Moeder Erin gaf meer uitleg op nieuwswebsites ABC News en Inside Edition: "Emily wilde me volledig op de foto hebben en ging daarom achteruit. Toen ik zag dat ze zo dicht bij de rand was riep ik haar nog toe: "Kijk uit! Zet geen stap meer!" Maar die stap zette ze toch. Op dat moment keerde mijn maag zich in mijn buik om. Gelukkig kon ze, door ook haar armen te gebruiken, op een lager stuk rots haar evenwicht terug herstellen."

"Ik denk dat mijn dochter niet besefte hoe gevaarlijk ze bezig was. Terwijl ik juist wel kon zien wat het resultaat zou zijn, mocht ze vallen. Ik denk dat we zo’n gedrag in de toekomst nooit nog zullen herhalen. Want dit had heel slecht kunnen aflopen."

Volgens Kevin Fox maakte hij de beelden om ze aan zijn kinderen te tonen, met de mededeling: "Zoiets doe je dus niet op zo’n plaats":