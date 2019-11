Bijna geen enkele militair kiest voor een nieuwe carrière als agent

Vorig jaar stapten 27 militairen over naar het beveiligingskorps van de federale politie, de eerste helft van dit jaar waren het er 4, volgens ontslagnemend defensieminister Didier Reynders (MR) in Het Nieuwsblad.



Het korps is opgericht om rechtbanken, kerncentrales, ambassades en luchthavens te bewaken. Nu gebeurt dat door de "gewone" lokale politiekorpsen of door mensen van de federale politie. Maar zij hebben al te veel werk, daarom zou de bewaking voortaan gebeuren door het nieuwe beveiligingskorps. De bedoeling was om jaarlijks zo'n 150 militairen aan te trekken - met een maximum van 1.230 manschappen. Er werd vooral uitgekeken naar militairen die bij Defensie een contract van bepaalde duur hadden, of militairen in vaste dienst die na minstens twintig jaar anciënniteit een nieuwe uitdaging zochten.

Carlo Medo van politievakbond NSPV bevestigt dat er maar weinig militairen de overstap maken: "Die mensen komen bij de politie in een heel andere cultuur terecht. Zo wordt er nu plots voor hen beslist op welke plaats ze moeten gaan werken. Voor iemand uit West-Vlaanderen kan dat bijvoorbeeld betekenen dat hij plots de kerncentrale van Doel (in Oost-Vlaanderen) moet gaan bewaken. Die persoon moet dan plots elke dag 100 kilometer heen en weer gaan rijden, wat ook veel brandstofkosten betekent. Als je dan weet hoeveel ze maar verdienen, dan houden die mensen op het einde van de maand niks meer over. Daardoor haken veel mensen af, en hun verhaal schrikt anderen af om de overstap te maken."

De federale politie moet nu de vooropgestelde 1.600 manschappen voor het beveiligingskorps elders zoeken. In afwachting daarvan blijven de andere politiemensen de bewakingsopdrachten uitvoeren. "Maar dat betekent natuurlijk bijkomend werk, zodat men minder tijd heeft voor het gewone politiewerk", benadrukt vakbondsman Medo.

