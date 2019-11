Mohamed El Bachiri, bekend van "Een jihad van liefde", wint Duitse prijs voor Europese tolerantie  

Na de aanslagen in maart 2016 in Brussel, waarbij Loubna Lafquiri, de vrouw van Bachiri om het leven kwam, verspreidde haar man een boodschap van openheid en tolerantie, in plaats van haat en wraak. Zijn bevlogen optreden in "De afspraak" werd miljoenen keren bekeken.

Daaruit kwam het boek "Een jihad van liefde" voort. Later deze week volgt een tweede boek, "De odyssee van Mohamed", ook weer samen met David Van Reybrouck geschreven. Van "Een jihad van liefde" is ook een theaterstuk gemaakt.