Niet de Belgische Amélie Nothomb, maar wel de Fransman Jean-Paul Dubois wint de Goncourtprijs

Dubois is 69 en werd in 2005 al bekroond met een andere literaire prijs in Frankrijk, de Fémina, voor zijn roman "Une vie française". Zijn nieuwste boek is zijn 22e. "Tous les hommes…" vertelt het verhaal van een zachtaardige gedetineerde die de cel deelt met een Hell’s Angel. Het thema is het verloren geluk. Het werk van Jean-Paul Dubois is erg geliefd bij het Franse publiek. Enkele van zijn vorige romans zijn ook in het Nederlands vertaald: "Mannen onder elkaar", "De verbouwing" of "Ontwricht".