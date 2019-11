Politieke crisis in Aalst: schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) verliest bevoegdheden

In Aalst is de discussie over de meerjarenbegroting uitgedraaid op een politieke crisis waarbij schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) haar bevoegdheden verliest. De meerderheidspartijen N-VA en Open VLD zijn het beu dat Uyttersprot niet wil besparen binnen de diensten waar zij verantwoordelijk voor is (jeugd, sport, cultuur). Ze vinden dat alle schepenen een inspanning moeten doen om een begroting in evenwicht te kunnen hebben. Maar Uyttersprot houdt het been stijf omdat ze vindt dat er de voorbije jaren binnen die domeinen al voldoende inspanningen zijn geleverd.

"Onbetrouwbaar"

Haar houding valt bij de coalitiepartners niet in goede aarde en daarbij komt ook nog dat ze vermoeden dat Uyttersprot informatie naar de pers lekt. Ze noemen haar onbetrouwbaar. Op het college van burgemeester en schepenen is daarom vandaag beslist dat Uyttersprot haar bevoegdheden (tijdelijk) moet afgeven. Het hele college zal nu beslissingen nemen over onder meer jeugd, sport en cultuur. Dat betekent concreet dat Uyttersprot op papier wel schepen blijft, maar eigenlijk niet zwaar meer kan wegen op het beleid.

Barst in de meerderheid

Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. In een persmededeling benadrukt burgemeester Christophe D'Haese (N-VA) dat hij verder wil met CD&V: "Deze beslissing is noodzakelijk door de houding van één dissidente schepen. We behouden het vertrouwen in coalitiepartner CD&V."

Bij de geviseerde partij klinkt het anders. Voorzitter Yves De Graeve wil niet spreken over een vervanging van Uyttersprot. "Wij leveren twee schepenen in Aalst en we zijn ondeelbaar. We hebben eerder al aangegeven dat we het niet eens waren met besparingen binnen bepaalde domeinen." Of CD&V nu overweegt om uit de meerderheid te stappen, wil De Graeve niet gezegd hebben.

Politiek manoeuvre

De bijzondere beslissing van het Aalsterse schepencollege lijkt een machtsspel, maar kan ook een politiek manoeuvre zijn om de meerjaren­begroting rond te krijgen, want mogelijk krijgt Uyttersprot haar bevoegdheden later terug. Eind december moet het schepencollege daarover beslissen.