Brandweer Veurne rukt uit voor ontsnapte python, maar die kruipt zelf terug in zijn terrarium

De slang zat in een terrarium in de woonkamer maar kon daaruit losbreken. Een rotspython staat bekend als agressief. Het exemplaar in Veurne is 4 meter lang en weegt 40 kilo. De eigenaar durfde het beest zelf niet te benaderen en riep er de brandweer bij.

Zelf terug in terrarium

De brandweer kwam ter plaatse met speciaal materiaal. Onder andere een speciale stok om het dier aan de kop op te tillen om het zo beter te kunnen pakken. Daarvoor kregen de brandweermannen ook een opleiding van het serpentarium in Blankenberge. Maar uiteindelijk kroop het beestje na een kwartier zelf terug in zijn terrarium. "Het was daar warmer onder de lamp in zijn terrarium dan in de woonkamer", zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

Slangenleer

De rotspython is een bedreigde soort. In Afrika wordt er op gejaagd om ze op te eten. De huid is geschikt om er slangenleer van te maken.