In 2015 hebben de VS, onder president Obama, voor het eerst beloofd om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar in 2017 heeft president Trump aangekondigd dat de VS het klimaatakkoord van Parijs niet langer zullen volgen. Sindsdien zijn een aantal maatregelen die onder Obama tot stand waren gekomen, teruggedraaid. Zo onder meer de Clean Power Act, die uitstootnormen oplegde aan energiecentrales. De auteurs denken dan ook dat de VS hun belofte niet zullen nakomen. De inspanningen die individuele staten en steden leveren, zullen niet volstaan om de uitstoot van de VS als land gevoelig te verminderen.