Studenten geneeskunde en psychologie UGent helpen studenten praten over mentale problemen

“Zo’n twee jaar geleden hebben we ervoor gekozen om een project rond mentale gezondheid op te starten”, vertelt Andreas Huysman van Start To Talk. “Het is belangrijk dat jongeren hierover praten. Een vierde van de studenten heeft het risico om in een depressie te raken. Dat is een groot probleem waar te weinig over gepraat wordt. Wij proberen daar verandering in te brengen.”

Studenten in opleiding

Start To Talk is een project van studenten voor studenten. “Studenten geneeskunde en psychologie begeleiden de praatsessies”, gaat Andreas verder. “De studenten hebben vooraf een opleiding gekregen over hoe ze die sessies moeten leiden. Praten over mentale gezondheid is altijd een drempel. Maar de gespreksleiders zijn wel opgeleid om een gesprek op gang te trekken.”

Bereikbaarheid

“Het is niet altijd gemakkelijk om mensen tot bij ons te krijgen”, zegt Andreas nog. “We hebben een gelijknamige Facebookpagina waar mensen informatie op kunnen vinden en de UGent heeft ons ook een tijdje gepromoot. Die promotie is belangrijk om mentale gezondheidsproblemen uit de taboesfeer te halen.”

Wie graag zo’n sessie wil meemaken kan elke eerste maandagavond van de maand terecht in het Overkophuis in Gent.

Geen therapie

“Het is niet de bedoeling dat de studenten de jongeren met problemen gaan behandelen. Het doel van de sessies is praten, maar de studenten geneeskunde en psychologie hebben wel heel wat kennis over wanneer je iemand moet doorverwijzen voor professionele hulp. Praten geeft grip op de problematiek.”