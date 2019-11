Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil taaltest voor alle kleuters: "Zo vroeg mogelijk ingrijpen"

Het kleuteronderwijs krijgt, zoals aangekondigd, extra geld. Dat was nog beslist door de vorige Vlaamse regering. Voortaan krijgt een kleuterschool even veel geld als een lagere school, bevestigt Weyts: "We willen vooral meer handen in de klas. Vandaag zijn kleuterleidsters of -leiders te veel luiers aan het vervangen. Wij willen dat ze bezig kunnen zijn met de vorming van de kinderen, en dan vooral met hun Nederlands, want dat is het begin van alles." De minister van onderwijs hoopt ook dat er nog meer kleuters naar het onderwijs zullen gaan. Op dit ogenblik is dat al het geval voor meer dan 90 procent van de kleuters.

