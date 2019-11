Uniek West-Vlaams vlees nu ook beschermd door Europa

Het West-Vlaams rood rund heeft sinds maandag een Europese erkenning als "Beschermde Oorsprongsbenaming" op zak. Slager Hendrik Dierendonck uit Koksijde promoot al lang het unieke ras. "Mijn papa werkte er lang geleden al mee. We waren er zo verknocht aan dat we het terug op onze kaart wilden zetten." Hij kreeg hulp van beroemde chefs als Peter Goossens en Sergio Herman. 'We hebben daar allemaal samen in geïnvesteerd, dit is echt een enorme erkenning."

Uit liefde

Het West-Vlaams rood rund was bijna een vergeten ras. "Het was niet zo interessant om te kweken. Het is een dier dat je kweekt uit liefde, niet voor het geld, want het is een iets kleiner rund en iets grover van structuur."

Vlees is zoals wijn

"Vlees is zoals wijn", zegt Dierendonck. "Een dier dat 15 km verder graast smaakt anders, daarom is die oorsprong zo belangrijk. De Westhoek ligt ons zo na aan het hart dat je het als streekproduct erkend wilt zien. Zonder West-Vlaams rood in je toonbank ben je geen beenhouwer van de Westhoek."

Het vlees staat nu mee in het rijtje streekproducten zoals de wereldberoemde parmaham en de bressekip.