VRT stopt samenwerking met ontwerpteam voor nieuw gebouw

De VRT ontbindt haar contract met het ontwerpteam, de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + DIERENDONCKBLANCKE architects + Arup UK + VK group. Concreet betekent dit dat het huidige ontwerp niet zal worden gerealiseerd.

In een mededeling zegt de directie dat de openbare omroep haar vertrouwen verloor dat het project met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kon worden gerealiseerd. "Voor de VRT-directie is het niet aanvaardbaar dat de kosten van het nieuwe gebouw boven het geplande budget zouden gaan. Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt."