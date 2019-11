Waarom de houten windmolen maar beter folklore blijft

Toen duurzame energie nog geen duurzame energie heette, had elk dorp of stad minstens een windmolen. Het is nog geen honderd jaar geleden dat graan lokaal werd gekweekt en gemalen met een gratis krachtbron van de natuur.

Een oude standaardmolen die richtbaar was naar de wind produceerde gemiddeld tussen de 3,5 en 7 kilowatt. Een moderne windmolen produceert 1000 kilowatt. Er bestaan al types die 8000 kilowatt genereren. Dus nee, de oude houten windmolen zal altijd folklore blijven. De skyline van het Vlaamse landschap zal voor lang bepaald worden door moderne windmolens. Eeuwen hebben houten en later ook stenen windmolens dat gedaan voor elk Vlaams dorp of stad, samen met de onvermijdelijke kerk.