We luisteren steeds meer digitaal naar de radio. Maar wat is DAB+ precies? En werkt het op elk radiotoestel? 

Volgens onderzoeksbureau Ipsos luisteren we meer en meer naar digitale radio. Vooral DAB+ wint aan populaireit. In ons land zijn ruim 841.000 toestellen met een DAB+-ontvanger verkocht. Meer dan 16 procent van de Vlamingen heeft er eentje in huis. Maar wat is DAB+? En werkt het op elke radio? We leggen het uit in 5 vragen en antwoorden.