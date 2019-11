Zanger Zwangere Guy is Brusselaar van het jaar

Het is vandaag, maandag, de eerste dag van de "weik van 't Brussels" Dat is een initiatief van Be.brusseleir om het Brusselse dialect te promoten. De verkiezing van de Brusselaar van het jaar is daar een vast onderdeel van. De eer gaat dit jaar naar Gorik Van Oudheusden, beter bekend als Zwangere Guy. Hij is 31 en een geboren en getogen Brusselaar.

Echte Ket

"Ik ben geboren in Ukkel en heb daarna gewoond in Ganshoren, Molenbeek en Schaarbeek", vertelt Zwangere Guy. "Ik hou van mijn stad en ik rap er ook veel over, zowel solo als met de groep Stikstof. Een prijs ontvangen is altijd mooi,maar Brusselaar van het jaar worden is wel heel speciaal," verzekert hij.

Toone

José Géal van poppentheater Toone is voortaan Brusselaar voor het leven. "Dat werd tijd hé," lacht José. "Mijn leven is al voor een goed stuk voorbij, maar deze erkenning kan misschien voor een aantal extra levensjaren zorgen", zegt de poppenspeler. Géal stond lange tijd aan het hoofd van het Koninklijk Poppentheater Toone. Onder meer dankzij zijn inspanningen werd het voortbestaan van het poppentheater verzekerd, toen het theater van de Marollen naar de buurt rond de Grote Markt verhuisde.