In het zuidwesten van Nigeria zijn 260 jongeren bevrijd uit een extremistische islamitische instelling. De instelling zou jongeren heropvoeden, maar ze blijkt illegaal. De jongeren werden er opgesloten en gefolterd. De afgelopen weken zijn in Nigeria meerdere illegale heropvoedingscentra opgedoekt. In totaal zijn al meer dan 1.000 jongeren bevrijd.