Zoekertjessite 2dehands.be kondigt extra veiligheidsmaatregelen aan

Een verhoogd aantal fraudepogingen

Oplichting via internet is de plaag van deze tijd. Dat merkt ook het platform 2dehands.be: "Het is niet nieuw maar de laatste maanden zien we toch een verhoogd aantal fraudepogingen en dat kunnen we uiteraard missen als kiespijn.

Niet iedereen die actief is op de zoekertjessite handelt te goeder trouw. En er zijn zowel malafide kopers als verkopers. Malafide verkopers zorgen ervoor dat jij voor de spullen betaalt en sturen vervolgens nooit de aankoop op.

Malafide kopers herken je vooral aan de gretigheid waarmee ze rondshoppen op het platform. Ze zijn vaak bereid om (veel) meer te bieden dan de vraagprijs en in veel gevallen hebben ze een profiel dat nog maar pas is aangemaakt. De kopers proberen om je weg te krijgen van het platform om de verkoop verder te zetten via mail. Ze bezorgen je een link naar dhl of een andere koerierdienst, zodat jij de spullen kan opsturen. In werkelijkheid sturen ze je een link naar een valse website. Als je daarop een account aanmaakt, hebben de oplichters toegang tot jouw gegevens.

2dehands.be beseft dat het beter moet

Heel wat mensen hebben de indruk dat 2dehands.be te weinig doet om oplichters van het platform te weren. Alain Buyle van 2dehands.be ontkent dat: "Ik begrijp de frustratie onder de gebruikers. Maar er zijn bij ons effectief heel wat mensen permanent aan het werk om oplossingen te implementeren."

De technische achtergrond van de maatregelen geeft Alain Buyle liever niet mee: "We willen de fraudeurs niet slimmer maken natuurlijk." Tegelijkertijd beseft 2dehands.be dat er nu te veel misbruik is. En daarom kondigt het platform wel extra maatregelen aan.

Enerzijds komt het platform dit jaar nog met een tweetrapsverificatie. Dat is een extra beveiliging waarbij het aanmelden in twee stappen gebeurt. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt via een ander toestel dan het gebruikelijke toestel, wordt er via sms een code verzonden naar de rechtmatige gebruiker.



Anderzijds wil 2dehands.be ook een veilig betaal-en verzendingssysteem binnen het platform opzetten.

De maatregelen worden nu aangekondigd, maar ze zijn nog niet direct van toepassing.