800 skeletten gevonden onder Sint-Baafskathedraal in Gent: "Ze zijn gewassen en liggen nu te drogen"

“Het archeologisch team zal de skeletten grondig onderzoeken en er een groot verslag van opstellen. Men zal proberen na te gaan waaraan de mensen gestorven zijn. Was er bijvoorbeeld een epidemie? Ze gaan ook onderzoeken hoe het komt dat er zoveel kinderen lagen. We vonden zelfs een aantal skeletten van vrouwen waarop nog het skelet van een kindje lag. We vermoeden dat het vrouwen zijn die in het kraambed gestorven zijn.”



“De losse botten zijn van minder groot wetenschappelijk belang, maar we willen ze wel op een eerbiedige manier opruimen. We zullen ze daarom onderbrengen in leegstaande grafkelders op Campo Santo. Daar zullen we ze voorzien van een tekst die naar de herkomst verwijst. In de Sint-Baafskathedraal zelf gaan we ook een gedenkplaat plaatsen.”